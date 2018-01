Neil Young lançará músicas antigas feitas com Crazy Horse Por Jonathan Cohen NOVA YORK (Billboard) - Neil Young tem mais um álbum que nunca chegou a ser lançado, mas que agora está pronto para sair. Na verdade, apesar de Young ainda não ter lançado seu pacote "Archives", que vem sendo preparado há décadas, ele autorizou a saída de "Toast", álbum feito com a banda Crazy Horse, mas abortado em 2000. "Ainda não há data certa para o lançamento, mas não vai demorar", disse à Billboard.com uma fonte próxima ao artista. De acordo com o Web site de Young (http://www.neilyoung.com), o Crazy Horse gravou o álbum em seu estúdio em San Francisco "durante meses, e o resultado foi muito pequeno" com a exceção da canção "Goin' Home", que já foi apresentada ao vivo algumas vezes. Algumas das músicas compostas para o álbum foram parar no disco "Are You Passionate?", de 2002, de Neil Young. "Muitas das canções têm em comum uma dinâmica de blues, tingida de jazz", diz o site, falando do álbum que está sendo mixado por John Hanlon. "Três canções sólidas de rock estão intercaladas nesse meio. Outras canções são longas, com explorações extensas de versos -- uma marca registrada do Crazy Horse, como um 'Tonight's the Night' moderado, exceto pelo fato de que essas canções falam diretamente de amor e perdas, não de drogas." O que pode causar ainda mais confusão é o fato de o site afirmar que "Toast" é a primeira "edição especial" de "uma nova série de álbuns até agora não lançados". Não se sabe se essa série faz parte ou não da série pretendida "Archives". A última informação que Young divulgou sobre a situação de "Archives Vol. 1" veio no final de janeiro, quando ele deixou seus fãs estarrecidos ao revelar que o projeto será lançado apenas em Blu-ray e DVD, mas não em CD. "Não há dúvida de que vai sair este ano", disse ele. Neil Young vai voltar à estrada no verão norte-americano, apresentando-se em vários festivais europeus, a começar pelo Rock in Rio Madri, em 27 de junho.