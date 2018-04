Neil Young apresentará o Pearl Jam no Hall da Fama do Rock

Neil Young, Jackson Browne e integrantes do Rush farão os discursos de integração de novos artistas no Hall da Fama do Rock and Hall. A cerimônia será realizada em 7 de abril, no Barclays Center, no Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos.

Young, Browne e Geddy Lee e Alex Lifeson, todos já integrantes do Hall da Fama, vão introduzir, respectivamente, Pearl Jam, Joan Baez e Yes. Todos eles têm conexão com os novos integrantes: Young, entre outras coisas, gravou o disco Mirror Ball (1995) com o Pearl Jam; Rush e Yes foram inovadores no rock progressivo e Joan já gravou diversas músicas de Browne.

A turma de 2017 de Hall da Fama do Rock também inclui nomes como Electric Light Orchestra, Journey e Tupac Shakur. Nile Rodgers, do Chic, também vai receber uma honraria por toda a carreira dele. Outros nomes para apresentar novos integrantes ainda serão anunciados.