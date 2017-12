Neil Diamond revela inspiração para clássico 'Sweet Caroline'

O cantor Neil Diamond guardou um segredo por décadas, mas finalmente ele revelou qual foi sua inspiração para o clássico Sweet Caroline: a filha do presidente John F. Kennedy. "Eu nunca antes falei sobre isso com ninguém, intencionalmente", falou o cantor e compositor de 66 anos à AP na segunda-feira, 19, durante uma pausa nas gravações de seu próximo disco. "Pensei que poderia dizer a Caroline no dia em que nos conhecêssemos". O cantor teve a oportunidade na semana passada, quando cantou a música, via satélite, na festa de aniversário de 50 anos de Caroline Kennedy Schlossberg. Diamond era um jovem cantor quando uma fotografia da filha do presidente em uma revista lhe chamou atenção. "Era uma foto de uma menina vestida com sua roupa de montaria ao lado do seu pônei", descreve Diamond. "Era uma foto tão linda, tão inocente, eu senti imediatamente que ali existia uma música". Anos depois, em um hotel em Memphis, ele escreveu a letra e fez a harmonia da canção em menos de uma hora. "A música foi a número um e, provavelmente, é a maior e mais importante da minha carreira, e eu tenho que agradecer Caroline pela inspiração", diz o cantor. "Eu estou feliz por ter tirado este segredo do meu peito, e ter expressado isto para Caroline. Eu pensei que ela ficaria envergonhada, mas ela me pareceu bastante feliz". Sweet Caroline reapareceu recentemente nas listas musicais, em parte graças ao time de beisebol de Boston Red Sox, que tocam a canção em todas as partidas que jogam em casa. "Eu acho que eles consideram isso como 'boa sorte'", diz Diamond, acrescentando que o Red Sox se tornou seu time favorito. O retorno da canção às listas musicais deixou Diamond "sem palavras": "Essa música foi escrita há 40 anos atrás, então eu estou impressionado com o fato dela ter voltado ao topo e que, mais importante, as pessoas lembrem dela por tantos anos". Diamond atualmente está trabalhando em seu novo álbum, sua segunda colaboração com o produtor Rick Rubin. "Nós dois estamos muito animados com este projeto", afirma o cantor. "Acredito que será um dos melhores discos".