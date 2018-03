Negociação entre Beatles e iTunes está 'empacada', diz McCartney As negociações para disponibilizar as músicas dos Beatles na loja virtual de música iTunes, da Apple, estão "empacadas", disse Paul McCartney à BBC. Os Beatles são uma das poucas bandas importantes que ainda não têm músicas no iTunes. No ano passado, quando uma disputa em relação a marcas registradas entre a Apple e a Apple Corps, empresa ligada aos Beatles, pareceu resolvida, pensou-se que não demoraria até que o catálogo dos Beatles estivesse disponível online. Mas isso ainda não aconteceu. "Gostaríamos disso", disse McCartney segundo publicou o site da BBC na terça-feira. "Estamos inclinados a isso, estamos tentando. Mas há alguns pontos de discordância". "A última coisa que ouvi é que (a negociação) está empacada no momento", acrescentou McCartney. "Mas realmente espero que aconteça, porque acho que deveria". McCartney disse que a EMI, a distribuidora do trabalho dos Beatles desde o começo dos anos 1960, "quer algo que não estamos preparados para dar a ela". "É entre a EMI e os Beatles, eu acho --o que há de novidade?". Os trabalhos solo dos membros dos Beatles já estão disponíveis, mas os fãs estão ansiosos pelas canções do grupo. "Estamos trabalhando duro para garantir um acordo com a Apple Corps para tornar o legendário catálogo dos Beatles disponível na forma digital", disse um porta-voz da EMI. "Infelizmente, as várias partes envolvidas não conseguiram chegar a um acordo, mas esperamos que todos possam progredir logo". (Por Mike Collett-White)