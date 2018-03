Nego do Borel é indicado ao EMA, na categoria 'Melhor Artista Brasileiro'

O cantor Nego do Borel foi indicado ao MTV Europe Music Awards (EMA) - evento que premia, de acordo com o público, artistas, músicas e videoclipes populares no Velho Continente -, na categoria Melhor Artista Brasileiro. A votação para a edição deste ano tem início nesta terça-feira, 3, e vai até o dia 11 de novembro. O artista é responsável por canções como Esqueci como namora e Você Partiu Meu Coração, singles certificados, respectivamente, como álbum de platina dupla e diamante duplo.

A categoria Melhor Artista Brasileiro existe desde 2012, e Anitta sagrou-se vencedora nos três últimos anos. A edição de 2017 acontecerá no dia 12 de novembro, em Londres, e terá apresentação da cantora britânica Rita Ora.