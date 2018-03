Natalie Cole diz que vai voltar a cantar depois de cirurgia

Cole, que tem 59 anos e é filha do legendário cantor Nat "King" Cole, revelou no ano passado que sofria de hepatite C e em maio passou por um transplante de rim.

Em comunicado à imprensa, ela agradeceu o apoio de seus fãs e disse que não vê a hora de voltar a trabalhar.

"Minha família e eu queremos expressar nosso agradecimento enorme pelas muitas manifestações de bondade que temos recebido de todo o país", disse Cole.

Ela também mencionou a morte de sua irmã em 19 de maio, dizendo: "Em meio à tristeza, estou podendo comemorar minha chance de vida nova. Sempre há uma luz no fim do túnel."

Natalie Cole passará o resto do verão americano recuperando-se da cirurgia, antes de voltar a fazer concertos, começando com uma apresentação no Hollywood Bowl em 9 de setembro. Ela está reprogramando outras apresentações que tinha adiado de sua turnê de divulgação do álbum "Still Unforgettable", premiado com o Grammy.

Ela já recebeu nove Grammy em seus 30 anos de carreira, que incluíram "Unforgettable ... With Love", no qual, com a ajuda de tecnologia eletrônica, fez um dueto com seu pai já falecido.

A hepatite C é uma doença transmitida pelo sangue que pode causar inflamação do fígado e às vezes levar ao câncer hepático.