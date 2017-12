Natalie Cole critica vitória de Amy Winehouse no Grammy

A cantora norte-americana Natalie Cole, filha do músico Nat King Cole, criticou a decisão dos jurados do Grammy Awards de premiar a cantora britânica Amy Winehouse em cinco categorias. Veja também: Veja show da Amy Winehouse no YouTube Amy Winehouse leva cinco prêmios e é destaque do Grammy "Não creio que seu comportamento deva ser premiado, estou decepcionada", disse a cantora de 58 anos. Natalie afirmou que critica a decisão dos jurados do prêmio por experiência própria, após ter lutado contra o vício das drogas na década de 1980. "Sei do que estou falando porque passei por essa situação. Perdi cinco anos de minha carreira devido às drogas. Portanto sei que ninguém deve se comportar assim", concluiu. Amy foi a artista que mais recebeu prêmios na última edição do Grammy, realizada no último domingo. No entanto, a cantora de 24 anos não pôde comparecer à premiação nos Estados Unidos pois teve seu visto negado, devido aos recentes escândalos envolvendo o abuso de álcool e drogas. Esta semana, Amy voltou a internar-se em uma clínica de reabilitação de Londres.