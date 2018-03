Nasi toca Raul Seixas no Centro Cultural São Paulo

Na última edição da Virada Cultural, Nasi foi uma das principais atrações do palco ‘Toca Raul’. No ano em que são lembrados os 20 anos de sua morte, foi uma das poucas (e justas) homenagens ao maluco beleza. Mas Nasi deu continuidade. No show que faz no Centro Cultural São Paulo, o ex-vocalista do 'Ira!' interpreta 4 canções de Raul Seixas. E inclui o roqueiro baiano em seu DVD.

'Vivo em Cena', título do novo trabalho de Nasi, deve chegar no início do ano que vem. E segundo o músico, não tem relação alguma com seu ex-grupo.

Projetos novos?

Até o final de setembro, devo registrar o primeiro DVD. Quero lançá-lo no início de 2010.

Já tem nome?

‘Vivo na Cena’. Ele tem vários sentidos: de ‘é nóis na fita’ a de ‘ao vivo no cenário’ (risos).

Sua história com o 'Ira!' está resolvida?

Acabou mesmo. Tem ações na Justiça. E ‘tô’ seguindo vida afora.

Nazi - 'Toca Raul'

Onde: CCSP. Sala Adoniran Barbosa (631 lugares). R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397- 4002, Metrô Vergueiro

Quando: Sábado, 29, às 19 horas

Quanto:

R$ 15.