Nasi, do Ira!, reforça sua vocação de bluesman no Bourbon Há algum tempo, Nasi, do grupo Ira!, tem demonstrado que gosta também da vida de bluesman. Em sua carreira-solo, que leva paralelamente à sua banda, Nasi investe no repertório basicamente blues desde o primeiro CD. É esse lado seu, talvez não tão conhecido pelo grande público, que o cantor exibe nesta terça-feira e na quarta, no Bourbon Street, dentro da série Credicard Vozes. Vale lembrar que o projeto estimula seus artistas convidados a cantarem um repertório diferenciado. "Tenho um trabalho com o blues nos meus três discos-solo por isso, estou superconfortável com esses shows", diz Nasi, que identifica o gênero como parte de sua formação musical. Para o Credicard Vozes, ele planeja ir além do trabalho autoral e montar um repertório diversificado dentro do blues, incluindo standards de seu gosto, como Black Magic Woman, de Peter Green, entre outros. "Vai ser a oportunidade também de mostrar uma seleção de músicos que considero os melhores do cenário do blues em São Paulo." Nasi. Bourbon Street Music Club (350 lug.). Rua dos Chanés, 127, 5095-6100. Amanhã e quarta-feira, 22 h. R$ 75 a R$ 95