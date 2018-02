Nascem os gêmeos de Celine Dion

Celine Dion deu luz a gêmeos, atingindo finalmente seu sonho de ser mãe novamente, após ter problemas durante muito tempo para engravidar.

Um comunicado emitido pelo Centro Médido St. Mary´s, na Flórida, disse que a cantora de 42 anos tornou-se mãe novamente na tarde de sábado. Um dos meninos pesa-se 2,55 kilos e o outro 2,38 kilos. Não foram divulgados os nomes das cianças.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cantora e seu marido, René Angelil, já são pais de um garoto de nove ano, René Charles. Mas Celine queria há muito tempo ter filhos e, como com o primogênito, teve dificuldades para engravidar. Ela falou abertamente sobre esses problemas e recorreu a várias séries de fertilizações in vitro.

Os filhos nasceram um mês antes. A cantora deveria dar à luz no próximo mês, mas no início desta semana foi anunciado que estava internada como precaução para assegurar que estivesse cercada de seus médicos no parto.