Nasce segundo filho de Britney Spears nos EUA, diz MTV Nasceu na noite desta segunda-feira o segundo filho da cantora Britney Spears, segundo informou o site da MTV norte-americana, MTV News. Não se sabe se é uma menina ou um menino, mas as revistas "Us Weekly" e "National Enquirer" publicaram que Sean Preston, filho de 1 ano, ganhou um irmão. O nascimento ainda não foi oficialmente confirmado, mas a previsão era de que o filho de Britney nascesse nesta semana. A mídia internacional noticiou que o parto da popstar estava marcado para esta quinta-feira Britney descobriu que estava grávida em fevereiro, mas só confirmou a notícia em maio, em entrevista ao programa da CBS "The Late Show with David Letterman". O bebê é o segundo filho da cantora com o rapper e dançarino Kevin Federline, que já tinha dois filhos com Shar Jackson, Kori, de 4 anos, e Kaleb, de 2 anos.