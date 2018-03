Nasce o segundo filho da cantora Britney Spears Nasceu, na madrugada desta terça-feira, o segundo filho da cantora Britney Spears e do dançarino Kevin Federline, segundo informou a revista "Life & Style". Sean Preston, de 1 ano, o primogênito de Britney e Federline ganhou um irmão, mas ainda não foi divulgado o nome do novo herdeiro. Tanto a mãe como a criança, de três quilos, passam bem após o parto realizado no centro médico Cedars-Sinai, em Los Angeles. A cantora, de 24 anos, estava no hospital com o marido, a mãe, Lynne Spears, e a irmã, Jamie Lynn. Federline, de 28 anos, acompanhou o procedimento, mas saiu da sala de parto várias vezes. "Foi muito bom, estou orgulhoso de Brit. Ela se portou muito bem e é uma mãe brilhante. Sou pai novamente", declarou ele, segundo a revista. Britney deu à luz poucos dias após completar seu segundo aniversário de casamento com Federline. Os dois se casaram em 18 de setembro de 2004. Federline tem dois filhos de seu relacionamento anterior com a atriz Shar Jackson: Kori, de 4 anos, e Kaleb, de 2 anos.