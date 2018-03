Nasce Bronx, primeiro filho da cantora Ashlee Simpson

A cantora pop Ashlee Simpson-Wentz e seu marido, o rockstar Pete Wentz, são pais pela primeira vez, informou a revista People nesta sexta-feira, 21. Ashlee, de 24 anos, deu à luz um menino chamado Bronx Mowgli Wentz, na quinta. Mãe e bebê estão bem, disse a People, citando um porta-voz da cantora. A reportagem não especificou o lugar, mas o tablóide semanal In Touch informou que Ashlee estava num centro médico de Los Angeles. A cantora, irmã mais nova de Jessica Simpson, lançou três álbuns e é conhecida pelo fiasco de ter cantado o playback errado no programa Saturday Night Live, em 2004. Ela se casou com Wentz em maio deste ano. Wentz é o baixista e principal compositor da banda pop-rock Fall Out Boy, que dominou as paradas dos Estados Unidos em fevereiro de 2007 com o álbum Infinity on High.