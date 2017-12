Nasa irá transmitir música dos Beatles no espaço

A Nasa anunciou que irá transmitir a música Across the Universe (Através do Universo, em tradução literal), dos Beatles, para o espaço, no dia 4 de fevereiro. A transmissão será feita para a estrela Polaris, conhecida como a "Estrela do Norte", localizada a 431 anos-luz da Terra. A canção viajará pelo universo em uma velocidade de 300 quilômetros por segundo. Segundo a Nasa, a transmissão irá comemorar o 40º aniversário da gravação da música dos Beatles e os 50 anos da fundação da Nasa, a agência espacial americana, criada em 1958. Em uma mensagem à agência, o ex-Beatle Paul McCartney afirmou que estava animado com a decisão da Nasa. "É isso aí, Nasa!", disse McCartney. "Envie meu carinho aos alienígenas". A viúva de John Lennon, Yoko Ono, afirmou que a transmissão da música escrita pelo ex-marido é um evento importante. "Eu vejo isto como o começo de uma nova era, na qual poderemos nos comunicar com bilhões de planetas no universo", disse Ono. Ao vivo Esta não será a primeira vez que a Nasa irá usar uma faixa dos Beatles. Em novembro de 2005, astronautas na Estação Espacial Internacional foram despertados com uma apresentação ao vivo do ex-beatle Paul McCartney. A ocasião marcou a primeira vez que a Nasa abriu um canal direto via satélite entre um show e os astronautas no espaço. BBC Brasil, todos os direitos reservados.