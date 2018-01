'Não temos planos de um novo disco ou turnê', diz Alex Lifeson, guitarrista do Rush

O Rush, lendária banda de rock progressivo do Canadá, dificilmente voltará a fazer uma turnê pelo mundo ou mesmo gravar um novo disco. Quem confirmou a informação foi o guitarrista Alex Lifeson.

Em entrevista ao jornal The Global and Mail, o músico foi categórico: "Faz dois anos que o Rush saiu em turnê pela última vez. Não temos planos de excursionar ou gravar novamente. Estamos basicamente satisfeitos com tudo que fizemos. Depois de 41 anos, sentimos que foi o suficiente", afirmou.

"Eu também estou escrevendo para um novo jornal mensal em Toronto. O editor-chefe do periódico, Dave Bidini, me perguntou se eu gostaria de colaborar e me divertir com uma pequena coluna mensal. Eu topei. O cartunista Casey McGlynn me ajuda com as ilustrações. Essa parceria tem sido ótima. O que escrevo caso muito bem com seus desenhos", complementou Lifeson.

Ainda de acordo com algumas informações recentes, o baterista Neil Peart não tem interesse em retornar à estrada e muito menos aos estúdios de gravação devido a um problema crônico de tendinite. O baixista e vocalista Geddy Lee continua trabalhando com música. "Estou compondo para quatro ou cinco pequenos projetos diferentes. Recebo convites para gravar guitarra com outras pessoas. É muito divertido para mim. A pressão é pequena, sou mais criativo do que gostaria e posso trabalhar um pouco fora da caixinha, o que é bom para mim", concluiu Lifeson.