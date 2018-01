Não há mais horários para a tirolesa do Rock in Rio neste domingo

RIO - Não há mais horário para brincar na tirolesa da Cidade do Rock. Por volta das 15h30, a organização do festival informou que todos os horários foram devidamente preenchidos. Para evitar filas gigantescas, neste ano, o Rock in Rio desenvolveu um aplicativo de celular para agendar os horários de todos os brinquedos com antecedência.

O casal Amanda Santiago, 25, e Diego Rodrigues, 26, aprovou parcialmente a novidade de 2015. "Eu baixei o aplicativo, mas não consegui agendar meu horário nos terminas espalhados pela Cidade do Rock. Deu algum erro", disse a administradora de empresas. Já o engenheiro afirmou que não teve grandes problemas. "Baixei o aplicativo e agendei normalmente. Deve passar um pouco do previsto, mas é melhor que aquela fila gigantesca", concluiu.

Todas os brinquedos do Rock in Rio têm entrada gratuita. Para brincar, basta baixar gratuitamente o aplicativo no celular e agendar um horário com o código fornecido em um dos terminais espalhados pela Cidade do Rock. Quem não baixou o aplicativo, pode adquirir uma pulseira e fazer o agendamento com o código que está inserido nela.