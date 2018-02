'Não conheço quem queira ver o retorno dos Smiths', diz Morrissey

“A nossa memória das bandas é de como elas eram no começo, no melhor ou no mais desesperado momento de suas carreiras. Você tem a expectativa de que elas sejam algo que já não são mais", explica o músico.

Morrissey falou também sobre o período que passou no hospital no ano passado. Na época, sofreu com uma dupla pneumonia e com úlcera hemorrágica. "Foi um ano ruim. Eu estive em hospitais com tanta frequência que os médicos estavam cansados de mim. Não há nada que envelheça mais do que uma cama de hospital."

O músico falou ainda sobre a declaração que fez comparando comer carne à pedofilia. "Quando você come um animal, você o submete a um estupro espiritual e físico. Você come seu peito, corta seus órgãos genitais. Comer animais é a violência em seu extremo", encerrou Morrissey.