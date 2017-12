Nando Reis, Paula Toller, Paralamas do Sucesso e Pitty anunciam turnê coletiva

O rock nacional vai ser homenageado em uma série de sete shows pelo País em abril, maio e junho. Nando Reis, Os Paralamas do Sucesso, Paula Toller e Pitty são as atrações. As apresentações fazem parte da edição deste ano do projeto Nivea Viva!, que anualmente reúne nomes da música para uma turnê pelo Brasil.

Elis Regina (em 2012, com shows de Maria Rita), Tom Jobim (em 2013, com shows de Vanessa da Mata) e Tim Maia (em 2015, com shows de Criolo e Ivete Sangalo) já foram lembrados no projeto. Há dois anos, outro gênero musical foi celebrado, o samba, com shows de Roberta Sá, Diogo Nogueira, Alcione e Martinho da Vila.

Os shows serão realizados em sete capitais brasileiras. Começa em Porto Alegre no dia 3 de abril e segue para Rio (10/04); Fortaleza (15/04); Salvador (22/5); Brasília (5/6) e São Paulo (26/6). Os lugares, porém, ainda serão confirmados.