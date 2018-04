Nana Caymmi é internada no Rio de Janeiro

A cantora Nana Caymmi, de 74 anos, foi internada na segunda-feira, 30, na Clínica São Vicente, que fica na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro De acordo com a assessoria do hospital, ainda não há informações sobre o motivo que levou à internação, nem foi emitido boletim médico.

Filha dos cantor e compositor Dorival Caymmi e da cantora Stelsa Maris, Nana iniciu carreira em 1960 quando participou da faixa da música Acalanto, que seu pai compôes em sua homenagem. A família musical tem ainda os irmãos Dori e Danilo.

Em 2012, a cantora e compositora anunciou que estaria se aposentando aos poucos: "Já dei o que tinha que dar. Estou me aposentando aos poucos. Tenho 50 anos de disco e ganhei um de ouro. Então eu quero que o mundo se exploda. Hoje a música é outra, é bunda, é aeróbica", disse.