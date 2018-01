Nadal ataca de galã em novo clipe de Shakira

Shakira e Nadal trocam olhares e carícias no clip do novo disco da cantora. Foto: EFE/Sony Music

MADRI - O tenista espanhol Rafael Nadal faz par romântico com Shakira no novo clipe da cantora colombiana, "Gypsy", cujas primeiras imagens foram divulgadas nesta sexta,19, pela gravadora Sony.

Nos 30 segundos revelados do vídeo, dirigido pelo espanhol Jaume de Laiguana e que estreia no próximo dia 26, Nadal aparece deitado no chão ao lado de Shakira, trocando carinhos e olhares com a artista.

Vestida com um traje preto que deixa a barriga e os ombros à mostra, Shakira aparece ao lado de um Nadal em roupas casuais, de camisa branca e calça jeans, contrastando com sua companheira de cena.

"Gypsy" é o terceiro single de "She Wolf", o mais recente álbum de Shakira, lançado no ano passado.