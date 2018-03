Nacionalistas poloneses são contra show da Madonna no país

Muitos fiéis devotos à Igreja Católica Romana da Polônia reclamaram da data do show de estreia de Madonna no país, em 15 de agosto, quando os cristão comemoraram a ascensão da Virgem Maria ao céu.

"Madonna é especialista em ofender os sentimentos religiosos... É possível suspeitar que ela seja uma satanista", disse em uma coletiva de imprensa Marian Baranski, vice-chefe do "Comitê de Defesa Pró-Polônia da Fé e Tradição Nacional".

"Madonna zomba de Jesus Cristo, do símbolo da cruz e de todos os cristãos", disse Zygmunt Wrzodak, ex-membro do parlamento polonês.

Mas o grupo disse que cancelou um protesto planejado para acontecer no sábado no local do show por medo de provocar "distúrbios".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Madonna, cujo nome significa Virgem Maria, tem frequentemente incomodado cristãos conservadores, beijando um ator que interpretava Jesus em um de seus clipes e apresentando uma cena de crucificação em sua última turnê.

Madonna, que é seguidora da cabala, uma linha mística do judaísmo, deve visitar o ex-campo de concentração nazista de Auschwitz no sul da Polônia durante sua visita ao país.

Mais de 1,5 milhão de pessoas, a maioria judeus, pereceram no campo durante a 2a Guerra Mundial.

(Reportagem de Malgorzata Szuleka)