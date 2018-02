Nação Zumbi coloca nova música, 'Cicatriz', na internet

Nação Zumbi anunciou no seu site oficial que lança, em abril, o esperado disco Cicatriz, o oitavo da banda pernambucana. Mas, a partir de terça-feira, 25, a música que dá nome ao CD estará disponível para download no site do programa Natura Musical.

É o primeiro CD de inéditas da banda depois de sete anos, desde "Fome de Tudo" (2007) lançado pela gravadora Deckdisc. O grupo tem o disco produzido por Berna Ceppas e Kassin, gravado, mixado e masterizado por Daniel Carvalho no estúdio Monoaural (RJ).

Fernanda Paiva, gerente de apoios e patrocínios da Natura explica "Selecionamos esse trabalho da Nação Zumbi no nosso edital nacional porque, além de ser uma das bandas mais importantes e influentes dos últimos 20 anos da música brasileira, ela celebra a nossa raiz musical de um modo contemporâneo. É um disco que vai reafirmar a força da Nação e está sendo muito esperado pelo público".

A banda é formada por seis integrantes: Jorge Du Peixe (voz), Lúcio Maia (guitarra), Dengue (baixo), Pupillo (bateria), Toca Ogan (percussão) e Gilmar Bola 8 (tambor).

Letra da música 'Cicatriz'

(Jorge Du Peixe/Dengue/Lúcio. Maia/Pupillo)

Participação: Kassin (sinthy)

Quando Fica A Cicatriz

Fica Difícil De Esquecer

Visível Marca De Um Riscado Inesperado

Pra Lembrar O Que Lhe Aconteceu

Risível Marca De Um Riscado Desesperado

Pra Lembrar E Nunca Mais Esquecer

Fica Bem Desenhado Só Pra Ser Bem Lembrado

Risco Do Erro Mal-Visto E Mal-Olhado

Quem Vê Vira Logo A Vista Para O Outro Lado

(Não É Só Um Sinal De Quem Passou Por Maus Bocados)

Mas Essa Daqui, Me Traz Uma Boa Lembrança

Não Preciso Esconder

Mas Essa Daqui, Me Traz Uma Boa Lembrança

Não Vou Mais Esquecer

Seja Como For, Eu Me Lembrarei

Seja Onde For, Não Esquecerei

Cicatriz

Quem Vê Nem Diz

Que Fizesse Tudo Isso Por Um Triz

Cicatriz

Nem Todo Cuidado Do Mundo