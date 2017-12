Na esteira do Prêmio Oscar, Jared Leto lança documentário sobre briga com gravadora

O troféu que o ator e músico levou para casa no mês passado passou por alguns maus bocados depois de circular entre seus amigos. "Estraguei o Oscar. Cheguei em casa e vi que tinha outro machucado nele", afirmou. "Meu Oscar está uma zona. Todos estavam pegando nele, passando de mão em mão nas festas. Algumas vezes o perdi de vista, mas pensei, bem, se ele sumir, é porque não deveria estar comigo. Mas sempre consegui recuperá-lo", afirma.

Leto está promovendo Artifact, um documentário que dirigiu sobre a batalha de sua banda, a 30 Seconds to Mars, com sua gravadora por conta de um contrato e um processo de US$ 30 milhões. O filme está disponível no Itunes e estreou neste final de semana nos Estados Unidos.

O artista de 42 anos diz que o sucesso de Clube de Compras Dallas renovou seu interesse na atuação, em parte porque também refrescou o interesse de bons cineastas nele. "Estou estudando alguns roteiros, o que é interessante, porque passei anos sem ler roteiros antes do filme. Mas agora tenho novas oportunidades de trabalhar com pessoas que realmente respeito e admiro, que me inspiraram e influenciaram."

Leto dirigiu vários dos videoclipes de sua banda, e agora dirigiu Artifact sob o pseudônimo Bartholomew Cubbins. "Seria ótimo dirigir longas. Quando tiver a história certa, é o que irei fazer", diz. "Entrei nessa indústria porque estava interessado em ser um diretor e cineasta. Eu estava na escola de artes estudando para ser um pintor. Daí mudei para cinema e larguei o curso para me tornar ator. Achei que isso me ajudaria a conseguir um emprego como diretor."

O interesse por Leto se reflete também em sua banda, a 30 Seconds to Mars. O último disco, Love, Lust, Faith & Dreams, lançado em maio do ano passado, pulou para o número 25 na lista da Billboard depois da cerimônia do Oscar. No mesmo dia, a banda aproveitou para dar um desconto no preço do álbum e lançar um novo single, Do or Die.

Leto garante que não é uma estratégia para usar seu bom momento em Hollywood para impulsionar a banda, mas reconhece que é difícil separar as duas coisas. "Não consigo saber se sou um diretor, um editor, um ator, um músico ou um empreendedor, porque estou fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo. E eu enlouqueceria se eu tentasse traçar uma fronteira entre elas", diz.