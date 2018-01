Na Argentina, Roberto Carlos grava especial para TV

O cantor Roberto Carlos gravou na noite de segunda-feira, 21, um especial para um canal de TV argentino, como prévia dos shows que fará no país. O cantor interpretou cinco temas e depois concedeu uma entrevista na qual falou sobre sua vida e sobre o início da carreira, além de expressar seu "verdadeiro amor" por Maria Rita, sua esposa falecida há alguns anos. Com a presença de cerca de 250 pessoas, entre convidados e jornalistas, Roberto Carlos fez uma breve apresentação logo após ter chegado ao país. O rei cantou Amigo, A Distância, Detalhes, Amada Amante e Um Milhão de Amigos. O cantor se apresentará nesta quarta-feira, 23, no estádio Luna Park no primeiro de uma série de shows na capital argentina. Os outros serão nos dias 25 e 26 de abril, e depois irá a Córdoba, 700 quilômetros ao norte de Buenos Aires, em 29 de abril. Durante a gravação do programa, Roberto Carlos se mostrou confiante em "receber o que sempre recebi neste país, ou seja, muito amor", após recordar o início de sua carreira na Argentina. O rei também disse que abandonou suas intenções de ser médico para se dedicar ao canto, após ter participado de um programa de rádio. "A primeira vez que cantei foi aos nove anos em uma rádio e ali me dei conta do que queria ser, frustrando os sonhos de minha mãe. Ali comecei tudo e foi difícil no começo, cantei em um night clube, bati em muitas portas. Quando gravei meu primeiro disco vendi apenas 200 cópias", recordou. "Fui um religioso praticante e hoje não sou mais. Sou um religioso normal, antes era mais radical. Hoje vivo a vida com muita realidade e sei que a fé move montanhas, te ajuda a abrir outras portas", declarou.