MySpace trabalha em serviço de música, afirmam reportagens O MySpace, o site de relacionamento pertencente à News Corp, está em negociação com empresas musicais para lançar um serviço patrocinado gratuito de músicas, segundo diversas reportagens publicadas desta quarta-feira. O MySpace se aproximou dos quatro maiores selos musicais do mundo com planos para o serviço, de acordo com artigos publicados no Wall Street Journal, Financial Times e o site de tecnologia CNET.com. Representantes do MySpace não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. (Reportagem de Yinka Adegok)