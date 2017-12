MV Bill sofre acidente de carro no Rio MV Bill sofreu um acidente de carro no fim da tarde da última segunda-feira, por volta das 18h30, no Rio de Janeiro, quando ia para Macaé ministrar uma palestra, segundo informou a assessoria de imprensa do rapper. O motorista perdeu o controle do veículo em uma curva e capotou várias vezes, caindo em uma ribanceira na rodovia BR-101, em Rio das Ostras. Tanto o artista como outros três passageiros tiveram ferimentos leves, "pequenos arranhões", mas foram submetidos a exames no hospital mais próximo da localidade, o Hospital Municipal de Macaé. "Nada aconteceu porque todos estavam com cinto", disse a assessoria. MV Bill e os três dormiram em Macaé e retornaram nesta terça-feira ao Rio. A palestra, que abordaria assuntos relacionados ao livro lançado pelo rapper em abril, "Falcão - Meninos do Tráfico", foi cancelada e não se sabe se será remarcada.