Mutantes têm álbuns reunidos em box lançado no fim de julho

Um box reunindo seis álbuns dos Mutantes, mais uma compilação de raridades, será lançado no final de julho. O anúncio foi feito na página oficial da banda no Facebook. O período dos registros incluídos no projeto vai de 1968 a 1972, quando Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias formavam o grupo.

Os álbuns da caixa são Mutantes (1968), Mutantes (1969), A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado (1970), Jardim Elétrico (1971) e Mutantes e Seus Cometas No País dos Baurets (1972), além de Tecnicolor, gravado em 1970 em Paris e lançado apenas em 2000. Fecha o projeto o CD Mande Um Abraço Pra Velha, compilação com músicas incluídas em compactos, projetos especiais e discos de outros artistas. A faixa que dá nome a coletânea, registrada em 1972, foi uma das últimas gravações de Rita à frente da banda. O preço sugerido é R$ 180.