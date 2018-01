Mutantes lançam canção inédita, mas sem Arnaldo, Rita e Zélia Nem Rita, nem Zélia. Agora é Bia. A banda Mutantes faz jus ao nome e volta com mais uma nova formação, incluindo a cantora Bia Mendes e sem o músico Arnaldo Baptista. O novo grupo, agora com oito integrantes e ainda liderado por Sérgio Dias, lançou na noite de quinta-feira a canção inédita "Mutantes Depois", disponível para download gratuito a partir desta sexta-feira, no site www.igmusica.com.br. Apesar da falta dos Mutantes originais Rita Lee e Arnaldo Baptista, a banda ganhou a colaboração do cantor norte-americano Devendra Banhart, que canta em português na nova música, e do eterno tropicalista Tom Zé, que virou parceiro do grupo em outras canções inéditas. A música é considerada por Sérgio Dias a primeira canção nova da banda em mais de 30 anos. Em 2008, o primeiro álbum do grupo, que terminou no final dos anos 1970, completa 40 anos. Sérgio e sua banda, que também inclui o mutante original Dinho Leme, apresentaram na quinta-feira três canções antigas, como "Baby", além da nova, para uma pequena platéia de convidados em um salão do Teatro Municipal de São Paulo. "Agora não tem mais volta", disse Sérgio à platéia, antes de tocar "Mutantes Depois", todo vestido de preto, com cartola e óculos escuros redondos. Depois do rápido show, Sérgio disse que a banda já tem sete canções prontas feitas em parceria com Tom Zé e que estarão no álbum dos Mutantes que ele pretende terminar em julho e lançar até o final do ano. NOVA CANTORA Sérgio também disse que chegou a mandar a nova música para Rita Lee por e-mail, na esperança de que ela pudesse se animar em fazer a letra, mas não teve resposta. Rita é um dos rostos mais conhecidos dos Mutantes, mas deixou a banda em 1972 e se negou a participar da sua volta em 2006. Zélia Duncan então assumiu o vocal e fez uma pequena turnê na Europa e Estados Unidos com Sérgio e Arnaldo, chegando até a gravar CD e DVD ao vivo. Zélia deixou o grupo para voltar à sua carreira solo, e o mesmo fez Arnaldo, embora Sérgio faça mistério ao ser questionado se os dois romperam. "Eu não pude entrar em contato com o Arnaldo. Todas as vezes que eu tentei, não me foi permitido. A Lucinha é tutora dele. Então é por isso que eu digo, perguntem para ela", disse Sérgio, citando a mulher de Arnaldo. "Não é do meu feitio criar fofoca", acrescentou No entra-e-sai da banda, quem chama atenção agora é a cantora Bia Mendes, 35 anos, que cantou "Baby" no evento do Municipal. Ela é casada com Fabio Recco, que já fazia backing vocal da banda desde seu retorno. "Eu estava muito preocupado, lógico, com essa coisa toda de ter ou não uma cantora, que molde a gente devia seguir, será que a gente faz um trio? O que a gente faz? Era um momento completamente novo", disse Sérgio à Reuters, completando que no final percebeu que precisaria sim de uma voz feminina para a canção "Mutantes Depois". "Então eu a chamei. E por que eu não pensei nisso antes? Ela estava ali o tempo todo e eu não via", contou. Bia, que foi back vocal de Rita Lee na turnê "Acústico MTV", no final dos anos 1990, acompanhou todos os shows de retorno dos Mutantes, ao lado de Fabio, ajudando no figurino e na produção. "A voz dela salta, tem personalidade muito forte", disse Sérgio. "Lógico que hoje ela estava morrendo de nervoso, coitadinha." Bia começou a cantar aos 15 anos e desde 1990 tem uma parceria musical para se apresentar em eventos com seu marido, que tocou por dez anos com Rita Lee. "Te confesso que entrei com o coração deste tamanho," disse Bia, fazendo um círculo pequeno com a mão. "É uma responsabilidade, né?"