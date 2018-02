Músicos russos gravam 'Álbum Branco' contra Putin

Quatro décadas depois de os Beatles lançarem o disco que ficou conhecido como "Álbum Branco", com faixas como "Back in the USSR" e "While My Guitar Gently Weeps", 200 cantores e grupos de toda a Rússia lançaram pela Internet uma coleção de mais de 350 faixas sob o mesmo título, em gêneros tão díspares quanto rap, jazz, clássico e rock.

O nome alude também às fitas brancas usadas por manifestantes nos seus protestos contra Putin nos últimos sete meses, e é mais uma forma criativa de burlar as restrições a manifestações nas ruas.

"A ideia desse álbum é que todo músico que apoia o movimento de oposição e as resoluções feitas nos comícios ... oferecesse uma música gratuitamente para este 'Álbum Branco'", disse à Reuters o produtor Vasily Shumov.