Músicos do Bon Jovi viram bonecos de ação As fãs de Jon Bon Jovi em breve vão poder levar o roqueiro para a cama. O líder da banda de New Jersey Bon Jovi e o guitarrista Richie Sambora são os mais recentes músicos a entrar na linha de bonecos de ação da McFarlane Toys. Os bonecos chegarão às lojas em agosto e serão vendidos por US$ 10 a US$ 12 (cerca de R$ 20). As informações são da revista especializada em música Billboard. A empresa, que tem sede em Tempe, Estado americano do Arizona, trabalhou de perto com os principais integrantes da banda para escolher pose, acessórios e expressões faciais adequados. Porém o segundo percussionista de Bon Jovi, Tico Torres, e o tecladista David Bryan não foram retratados. Anteriormente, a McFarlane Toys lançou bonecos de ação com grupos como Kiss, Metallica e Motley Crue - e todos os membros dessas bandas viraram bonecos.