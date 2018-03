Músicos de grandes orquestras mundiais ministram cursos em Trancoso

A parte pedagógica do Música em Trancoso começou na manhã de ontem, com masterclasses oferecida pelos músicos convidados a integrantes da Orquestra Juvenil da Bahia. São cursos gratuitos, que vão até o fim de semana, quando se encerra a primeira edição do festival, também abertos a instrumentistas de outras orquestras jovens brasileiras.

Entre os professores, estão músicos de algumas das principais orquestras mundiais. Da Filarmônica de Berlim, por exemplo, estão em Trancoso o clarinetista Walter Seyfarth, o violinista Rüdiger Liebermann e o violista Walter Küssner. Entre os brasileiros, destaque para o clarinetista Nailor Proveta, o multiinstrumentista Teco Cardoso e o violonista Ulisses Rocha.

Os alunos da Juvenil da Bahia também darão aulas em escolas públicas da região de Trancoso ao longo do festival, seguindo o espírito do Sistema, projeto educacional venezuelano que serve de inspiração ao Neojibá e prega, entre outros preceitos, a troca de experiências entre jovens artistas.