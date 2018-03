Músicos começam a criar redes próprias de relacionamento Por Jennifer Netherby NOVA YORK (Billboard) - O rapper 50 Cent tem mais de 1 milhão de amigos no MySpace, mas se ele algum dia decidir deixar essa rede social, vai se afastar também desses amigos. Por esse motivo, como cada vez mais artistas, ele está lançando um site de relacionamento social. No Thisis50.com os fãs podem criar perfis e listas de amigos, como fazem no MySpace, mas 50 Cent tem acesso direto aos usuários do site e a seus endereços de e-mail. Mais e mais artistas, desde Kylie Minogue e Ludacris até Pussycat Dolls, vêm lançando as próprias redes de relacionamento, que estão se tornando uma espécie de versão de próxima geração dos Web sites dos artistas. O recurso de relacionamento na rede dá aos fãs uma razão para frequentar um site e fazer visitas mais frequentes do que fariam a um Web site padrão. Os artistas podem vender anúncios em seus sites, oferecer downloads e outros produtos, opções que não teriam no MySpace ou Facebook. Além disso, são donos do conteúdo e dos dados sobre o uso feito pelos fãs de seu site, algo ao qual não têm acesso em outras redes sociais. "O que diferencia o Thisis50.com do MySpace é que nós controlamos o banco de e-mails", diz Chris "Broadway" Romero, diretor de novas mídias da G-Unit Records, que administra o Thisis50. "Podemos enviar e-mails aos nossos membros, se quisermos." A idéia não é que o Thisis50 funcione como fã-clube, e sim como uma plataforma para 50 Cent exibir sua música e a música da qual gosta, além de comentar notícias e páginas de perfis de usuários. Já o site WeMix.com, de Ludacris, é mais um ponto focal para artistas principiantes carregarem suas músicas. As redes de artistas não visam tomar o lugar do MySpace ou Facebook, que tendem a atrair um público mais amplo e mais usuários. "Os artistas vêem o MySpace e o Facebook como funis que conduzem a suas redes de relacionamento", diz Gina Bianchini, executiva-chefe da Ning, firma que fornece ferramentas de rede para a Thisis50, Sara Bareilles e outros. A chave para fazer os usuários voltar aos sites é o envolvimento dos artistas -- em blogs, comentários em páginas de usuários, imagens exclusivas ou outros conteúdos. Custa relativamente pouco criar uma rede social se o artista recorre a uma das firmas, em número crescente, que fornecem as ferramentas e os hosts. A Ning, por exemplo, cobra 34 dólares por mês para um site e host. E a Flux trabalha com artistas e selos, recebendo uma porcentagem da receita. O que é ainda mais importante é que os fãs parecem estar comprando diretamente desses sites. No KylieKonnect, de Kylie Minogue, lançado no ano passado através da britânica New Visions Mobile, quase 25 por cento dos usuários já adquiriram um ringtone, download ou outro produto relacionado, informou a diretora da firma, Julia McNally.