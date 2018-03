Músicos britânicos vão regravar disco de estreia dos Beatles

O ex-vocalista do Simply Red, Mick Hucknall, e a banda Stereophonics estão entre os artistas que vão regravar o disco de estreia dos Beatles, em comemoração ao 50º aniversário de lançamento da banda britânica.

Os músicos terão 12 horas para completar o trabalho, em uma espécie de maratona similar à que resultou, cinco décadas atrás, na famosa coletânea de sucessos como I saw her standing there e Please please me. Eles usarão o mesmo estúdio, o Abbey Road, e as faixas também serão gravadas na mesma ordem feita no passado.

O evento, que ocorrerá no dia 11 de fevereiro, será transmitido ao vivo pela BBC Radio 2. A empreitada também será filmada para um especial da BBC Four chamado 12 Hours to Please Me, que irá ao ar no dia 15 de fevereiro na mesma emissora.

'Ingredientes essenciais'

Os mestres de cerimônia serão os apresentadores Stuart Maconie e Jo Whiley, que se juntarão a integrantes da sessão original há 50 anos, incluindo o engenheiro Richard Langham e o assessor de imprensa dos Beatles Tony Barrow.

Richard Klein, da BBC, disse estar "emocionado por celebrar o 50º aniversário do disco tanto na rádio quanto na televisão".

"Trata-se de um olhar por trás dos bastidores de um fantástico momento na história da música, quando alguns dos álbuns mais icônicos foram gravados", disse Klein.

"Com essa série, vamos tentar descobrir quais são os ingredientes essenciais para criar um álbum de sucesso", acrescentou.