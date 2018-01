Músico Ryuichi Sakamoto é diagnosticado com câncer na garganta

O compositor e produtor musical japonês Ryuichi Sakamoto, 62, revelou em comunicado nesta quinta-feira, 10, que tem câncer na garganta e cancelará todos compromissos profissionais para se tratar.

Sakamoto foi diagnosticado com o câncer neste mês depois de se submeter a alguns exames por sentir dores na garganta. “Apesar dos problemas que isso pode causar, não poderia deixar de tomar esta difícil decisão (cancelar os compromissos), já que não estarei em plena forma e não poderei trabalhar corretamente ", disse o artista em comunicado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O documento não detalha o estágio do câncer ou que tratamento o músico receberá. Sakamoto iria se apresentar este mês no Festival Internacional da Arte em Sapporo do qual também é diretor artístico.

Sakamoto despontou no final dos anos 1970 como tecladista do grupo de música eletrônica Yellow Magic Orchestra. Em 1988, ganhou o Oscar pela trilha sonora do filme O Último Imperador (1987). Nos últimos anos, ele se envolveu no movimento anti-nuclear japonês, especialmente após o acidente na usina nuclear de Fukushima, em 2011.