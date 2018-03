Músico que tocava no Secos&Molhados faz show em SP Ex-integrante do grupo Secos & Molhados, o músico Gerson Conrad se apresenta nesta quinta-feira, 24, acompanhado da banda Trupi, no Estúdio Emme, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O show reúne composições inéditas e releitura de antigos sucessos do músico, como "Rosa de Hiroshima" e "Delírio".