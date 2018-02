Músico Nico Nicolaiewsky morre em Porto Alegre

O músico, ator e humorista Nico Nicolaiewsky morreu nesta sexta-feira, aos 56 anos, em Porto Alegre. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento para tratamento de leucemia. O corpo será velado no Teatro São Pedro, palco do maior sucesso do artista, a comédia musical Tangos & Tragédias.

Criado e apresentado em parceria com Hique Gomez, o espetáculo foi encenado no local pela primeira vez em 1987 e desde então sempre voltava a cartaz no verão, com casa lotada. Neste ano a temporada foi interrompida no dia 12 de janeiro, depois de quatro exibições, para que Nico pudesse iniciar o tratamento.

Nascido em Porto Alegre, em 9 de junho de 1957, Nico Nicolaiwsky foi fundador e integrante do Musical Saracura, banda que fez sucesso no início dos anos 1980 misturando rock à música brasileira e gaúcha. Ao mesmo tempo em que Tangos & Tragédias virava um símbolo do verão porto-alegrense e fazia carreira em salas de espetáculo do País, o músico criou a ópera cômica As Sete Caras da Verdade, em 2002, e lançou dois discos solo, Nico Nicolaiewsky (1996) e Onde Está o Amor? (2007).

