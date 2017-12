Músico alemão James Last morre aos 86 anos

O líder de big band e compositor alemão James Last, famoso por seus arranjos de músicas populares, morreu aos 86 anos de idade, no Estado norte-americano da Flórida, informou o organizador de seus shows nesta quarta-feira, 10.

Last vendeu mais de 80 milhões de discos em todo o mundo e era mais conhecido por sucessos populares no estilo de big band. Sua marca registrada de "sons felizes" inclui batida forte de dança, ruído da multidão e gargalhadas misturadas com as músicas. Seu primeiro álbum, intitulado Non Stop Dancing, foi lançado em 1965.

Nascido na cidade alemã de Bremen, Last era originalmente um pianista, mas depois da Segunda Guerra Mundial começou uma carreira musical que durou cerca de seis décadas.

Popular em todo o mundo, ele apareceu no Royal Albert Hall de Londres no início deste ano.