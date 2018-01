Músico indiano toca violão enquanto passa por operação no cérebro

Um homem de 37 anos está causando sensação na Índia depois que viralizou um vídeo no qual ele toca violão enquanto se submete a uma cirurgia no cérebro em um hospital de Bangalore, no sul do país.

Identificado como Abhishek Prasad, há dois anos ele decidiu sair do emprego para se dedicar à música, mas seu sonho foi interrompido por uma distonia que atrofiava três dedos da mão esquerda toda vez que pegava o violão, conforme contou à Agência Efe o neurologista a cargo da operação, Sharan Srinivasan.

Para corrigir o problema, a equipe do Hospital Bhagwan Mahaveer Jain pediu para Prasad tocar o instrumento para "simular" o problema durante as quatro horas de duração do procedimento, realizado na semana passada. Segundo o neurologista, o músico está totalmente curado.

No vídeo que está circulando pelas redes sociais e na imprensa, o homem está deitado em uma maca tocando com o violão apoiado no abdômen, enquanto o médico e uma enfermeira fazem a operação. A distonia causa contração dos músculos em certas zonas do corpo, incluindo mãos e antebraços, e pode impedir a coordenação dos movimentos.

De acordo com especialistas, às vezes os sintomas se manifestam só quando o portador realiza uma atividade repetitiva, como é o caso conhecida como "distonia do músico", que ocorre quando se toca um instrumento específico. EFE