Músico Charly García será levado a clínica psiquiátrica O músico argentino Charly García será levado entre quarta e quinta-feira a uma clínica psiquiátrica, depois de ser hospitalizado devido a um quadro febril agudo, disse o diretor médico do sanatório onde ele está internado. Depois de perceber uma notável melhora na saúde de García, os médicos permitirão que o músico de 56 anos deixe o hospital, onde chegou na terça-feira à noite. Lá, ele foi sedado após um ataque de ira. "Melhorou muitíssimo, não somente pela hidratação parenteral (por via distinta da digestiva, como a intravenosa, a subcutânea ou intramuscular) que está recebendo, mas também porque pôde se alimentar sozinho", acrescentou. O roqueiro já havia sido hospitalizado em junho, para tratar das feridas que adquiriu ao destruir um hotel em Mendoza, no qual estava hospedado. Mas ele logo foi transferido a Buenos Aires para tratar de uma doença pulmonar. Depois de ameaçar suicidar-se, o roqueiro foi internado em uma clínica psiquiátrica, a qual deixou na semana passada para continuar o tratamento na chácara de um amigo, em Buenos Aires. García nunca admitiu publicamente nenhum vício, mas as piadas sobre seus excessos -- especialmente com drogas e álcool -- são muito populares entre os argentinos. García é figura central do rock argentino. Seu último disco, Kill Gil, saiu na íntegra na Internet sem sua autorização. Não se sabe se haverá venda nas lojas. (Reportagem de Karina Grazina)