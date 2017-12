Musical Stephen King e John Mellencamp será encenado em 2009 Em fase de preparação há vários anos, o musical "Ghost Brothers of Darkland County", de autoria do roqueiro norte-americano John Mellencamp e do escritor Stephen King, vai estrear em abril de 2009 no Alliance Theatre, em Atlanta, antes de uma possível encenação na Broadway. Mellencamp compôs a trilha da peça e King se encarregou do roteiro. A história se passa em uma região rural do Mississipi em 1957 e envolve dois irmãos que se odeiam. O pai os leva para uma cabana onde costumavam passar as férias quando crianças. "O que acontece é que o pai tinha dois irmãos mais velhos que se odiavam e se mataram naquela cabana", conta Mellencamp. "Há uma conspiração de fantasmas que também vivem na casa. Os irmãos mortos estão lá e eles falam com a platéia e cantam para a platéia." A produção será dirigida por Peter Askin, famoso pela encenação do musical de rock "Hedwig and the Angry Inch".