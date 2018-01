Musical sobre a vida de Cher ganha data de estreia na Broadway

Um musical baseado na vida de Cher chegará à Broadway no outono de 2018, tornando realidade um projeto com o qual a artista sonhava há muito tempo, segundo confirmou a diva pop e seus promotores.

Escrito por Rick Elice (Jersey Boys), The Cher Show contará com os maiores hits da cantora, desde o dueto com o então marido Sonny Bono e até a carreira solo.

Cher, de 71 anos, já tinha informado em junho deste ano sobre seu musical na Broadway através do Twitter. "Falamos sobre este musical durante dez anos, é emocionante e dá medo", disse a cantora em comunicado.

Três atrizes darão vida a Cher em diferentes períodos de sua vida no musical, no qual também estarão representados os ex-maridos Sonny Bono e Gregg Allman, embora os atores ainda não tenham sido escolhidos para a obra, que será dirigida por Jason Moore ("Avenue Q", "Pitch Perfect").

A primeira apresentação do musical será em Chicago no dia 12 de junho de 2018, onde permanecerá por cinco semanas antes de chegar à Broadway no outono, com produção de Jeffrey Seller ("Hamilton", "Rent", "Avenue Q") e Flody Suárez.

Cher, também atriz, estreou na Broadway na década de 1980 com "Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean", de Robert Altman, que derivou seu salto ao cinema com a adaptação da mesma obra ("James Dean, o Mito Sobrevive", 1982).

Ao todo, Cher ganhou o Oscar de melhor atriz ("Feitiço da Lua"), do Emmy ("Cher: The Farewell Tour"), do Globo de Ouro ("The Sonny and Cher Comedy Hour", "Silkwood - O Retrato de uma Coragem" e "Feitiço da Lua") e do Grammy ("Believe").