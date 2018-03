Musical na Alemanha homenageia o presidente dos EUA

O fenômeno Obamania chegou à Alemanha, que está prestes a receber uma visita de Barack Obama e onde uma produtora prepara um musical em homenagem ao chefe de Estado americano.

Os ensaios para a produção, que estreará em Frankfurt (oeste) e percorrerá mais de 20 cidades alemãs, já começaram. Intitulado Hope - Yes We Can, o espetáculo entrará em cartaz em outubro ou novembro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a produtora Move, a cargo da montagem, o narrador do musical será interpretado pelo ator alemão Ralf Bauer, enquanto o papel de Obama será do americano Jimmie Wilson.

A peça terá dois fios condutores: de um lado, a história de vida de Obama até chegar à Casa Branca; do outro, o entusiasmo vivido durante as eleições americanas, que vai ser retratado por um jovem que divide um apartamento em Chicago.

A primeira-dama Michelle Obama e a secretária de Estado Hillary Clinton também estarão representadas no espetáculo. Uma das ideias é que o público, sentado em cadeiras especiais com sistemas de percussão, possa participar do musical, disseram os produtores.

"Assim a plateia também poderá experimentar esse estado de euforia que os EUA viveram durante a disputa eleitoral", explicou Michael Spanheimer, da Move.