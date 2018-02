Musical de Sting na Broadway fecha devido à baixa audiência

NOVA YORK - The Last Ship, o musical da Broadway interpretado por Sting terá sua apresentação final em 24 de janeiro, após apenas quatro meses em cartaz sem ter conseguido chamar a atenção do grande público, informou a companhia.

Com um orçamento de US$ 15 milhões e apenas US$ 8 arrecadados (a audiência oscilou entre 60% e 80% da capacidade), nem o próprio Sting pôde salvar esse "último barco", entrando no elenco do musical que seria sua estreia em grande estilo na meca do teatro nova-iorquino.

The Last Ship, em cartaz no teatro Neil Simon de Nova York, se baseia na infância do cantor de Every Breath You Take e conta a história de estaleiros britânicos a ponto de fechar e como isso afetou a comunidade em que viviam.

A pré-estreia aconteceu em 29 de setembro, a estreia oficial em 26 de outubro e, com os decepcionantes números da bilheteria, mesmo não recebendo críticas ruins, em dezembro Sting decidiu subir ao palco para evitar o naufrágio total.

O que ele conseguiu em parte, pois os números melhoraram e nesta última semana o espetáculo arrecadou quase US$ 1 milhão, mas os produtores decidiram que, assim que Sting completar seu compromisso como ator, em 24 de janeiro as cortinas baixarão definitivamente para este navio.