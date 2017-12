Musical 'Beatles na Favela' terá banda cover e AfroReggae

Nos últimos meses, o universo dos Beatles vem tomando conta das atenções – e das preocupações – do produtor Carlos Branco, que cuida da direção-geral de 'Beatles na Favela, O Musical', espetáculo que fará uma curta temporada no Teatro Bradesco, a partir do dia 23, e depois seguirá para mais 22 apresentações pelo País.

Além de 'Beatles na Favela, O Musical', Carlos Branco, é responsável pela All You Need Is Love, banda cover dos Beatles formada por Sandro Peretto (John Lennon), Felipe Malagutti (Paul McCartney), Henrique Cesarine (George Harrison) e Fábio Carrara (Ringo Starr), e também um dos produtores de 'The Beatles Experience', que promete ser a maior e mais completa exposição sobre o quarteto de Liverpool e que chegará a São Paulo em agosto e ficará em cartaz até novembro, seguindo depois para outros países.

Vendido como musical, 'Beatles na Favela' é mais um espetáculo que mistura um show do grupo All You Need Is Love tocando algumas canções famosas da banda inglesa com performances do grupo cultural AfroReggae (instrumentistas e uma trupe de circo). “A gente não quis fazer um musical no formato tradicional. O que queríamos fazer era um espetáculo que unisse a banda All You Need Is Love, cantando os maiores sucessos dos Beatles, com intervenções dos integrantes do AfroReggae, com objetivo de juntar música, dança e acrobacia”, explica Branco.

Rafael Carriço e Claudia Martins, fundadores do grupo de dança contemporânea português Vortice, ficaram três meses no Brasil para cuidar da concepção artística do espetáculo com os músicos, bailarinos e acrobatas do grupo AfroReggae, formado por rapazes e moças moradores da comunidade de Cantagalo e de Vigário Geral. A Vortice Dance Campany se encarregou da cenografia e videografia de 'Beatles na Favela, O Musical'.

A cenografia é feita com grandes blocos envolvidos com pano branco, uma espécie de tela compartimenta, representando o morro de uma favela. Ali são projetadas imagens dos Beatles, fotos, letras e desenhos, de acordo com canções que All You Need Is Love toca. Essas projeções dão um lindo colorido ao espetáculo e faz o espectador embarcar naquele caleidoscópio, como se estivesse num submarino amarelo navegando em imagens psicodélicas dos Beatles

Antes de começar a curta temporada em São Paulo, 'Beatles Na Favela, O Musical' fez uma apresentação para convidados em fevereiro no Teatro Bradesco. A reportagem do 'Estado' assistiu ao espetáculo e percebeu alguns problemas na sua concepção, como a falta de ritmo e unidade entre um número e outro, e entre a banda All You Need Is Love e os jovens do AfroReggae, repetições de algumas coreografias e acrobacias. Branco afirmou que todos esses problemas foram resolvidos para o início da turnê. “A gente fez os ajustes que precisavam ser feitos. Por exemplo, entre um número e outro, vão ter vídeos que fizemos com o pessoal do AfroReggae no Cantagalo. Isso para dar liga entre as músicas e coreografias. Naquela ocasião, o espetáculo teve que ser encurtado e isso nos prejudicou.”

Depois da temporada no Brasil, 'Beatles na Favela, O Musical' fará uma turnê nos Estados Unidos e em outros países. O Multishow gravará uma das apresentações no Rio de Janeiro e exibirá na íntegra no canal. Será realizado um documentário de curta-metragem sobre os integrantes do grupo cultural AfroReggae, com roteiro de Ricardo Alexandre e direção de Daniel Ferro, que trabalha no Multishow. “Quem gosta dos Beatles e das belas canções que a banda eternizou não ficará decepcionado com o espetáculo. E, em agosto, a viagem pelo universo deles será ainda mais intensa com a grande exposição que estamos preparando”, garante Branco.

BEATLES NA FAVELA

Teatro Bradesco. Rua Palestra Itália, 500, 3º piso, Bourbon Shopping. Dias 23 e 30/4, 20h; dias 24/4 e 1º/5, 18h. R$ 50/ R$ 160.