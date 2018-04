Música no final de semana é no Sesc

Janeiro começa musical nos Sescs de São Paulo. No segundo final de semana do ano, MPB, samba e até rock progressivo do Sul animam diversas unidades. Confira a programação.

Roberta Sá e Trio Madeira Brasil estarão na Choperia do Sesc Pompeia às 22h desta quinta-feira até sábado (8). A cantora divulga o repertório do disco Quando o Canto é Reza, que traz elementos do compositor baiano Roque Ferreira, já gravado por Clara Nunes, Maria Bethânia, Alcione e Zeca Pagodinho. Os arranjos são do Trio Madeira Brasil. Os ingressos custam entre R$ 8 e R$ 32.

Música brasileira e bossa é o que promete Francis Hime. O cantor faz retrospectiva da carreira em show com repertório baseado no DVD duplo O Tempo das Palavras...Imagem / Na trilha do Francis. No Teatro do Sesc Belezinho, dias 7 e 8 às 21h e dia 9 às 18h. Ingressos de R$ 8 a R$ 32.

Nana Caymi mostra o repertório de seu último CD Nana Caymmi - Sem Poupar Coração que mescla seus grandes sucessos com músicas de novos compositores da MPB. As apresentações são no Sesc Vila Mariana. Dias 7 e 8 às 21h e dia 9 às 18h. Ingressos vão de R$ 10 a R$ 40.

Outra grande intérprete da música brasileira, Fafá de Belém, cantará Tanto Mar, com canções de Chico Buarque e lançado em 2005. Em destaque: As Vitrines, Fado Tropical e Gota D’água. Fafá será acompanhada de piano, bateria, baixo e flauta. No Teatro Paulo Autran do Sesc Pinheiros, dias 8 às 21h e 9 às 18h. Ingressos entre R$ 7,50 e R$ 30.

Vindo do Sul, mas radicado em São Paulo, Wander Wildner, apresenta as músicas do CD Caminando y Cantando, de sonoridade folk. Será na Convivência do Sesc Consolação, dia 8, sábado às 15h. Grátis.

Os gaúchos do Apocalypse, banda de rock progressivo formada nos anos 80, vão mostrar o repertório de 25 anos de carreira. Na sexta-feira, 7, às 20h30 no Sesc Vila Mariana.