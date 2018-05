Música latino-americana é destaque do SummerStage de Colônia

Os porto-riquenhos do Calle 13 e a mexicana Julieta Venegas são destaques da programação do festival de música SummerStage, realizado nesta nesta quinta-feira em Colônia, oeste da Alemanha, e dedicado pela primeira vez aos talentos latino-americanos.

Também se apresentarão outros artistas como as mexicanas Ely Guerra e Natalia Lafourcade e o DJ Instituto Mexicano de Sonido, que apresentará seu último trabalho, intitulado "Soy Sauce", além da banda de Colônia Chupacabras.

A organização do festival destacou em comunicado que a programação desta edição conta com "mulheres seguras de si próprias" e "homens comprometidos" que confirmam a autonomia da música da América Latina.

Julieta Venegas, ganhadora de cinco Grammys latinos e um Grammy, é uma das principais representantes de "uma nova geração de mulheres latino-americanas" que se destaca por compor suas próprias músicas e dominar vários instrumentos, como o violão, o piano e o acordeon, indicou a organização.

Já o Calle 13 apresenta uma mistura explosiva, segundo o festival, ao fundir gêneros musicais como o hip-hop, o funk rock e o reggaeton, acrescentando toques locais.

A programação do SummerStage se completa com a cantora Ely Guerra e suas baladas acústicas de electropop e Jazz latino, e com a jovem revelação Natalia Lafourcade, de 26 anos.