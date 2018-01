Música inédita do Jackson Five está disponível na internet

A música inédita do Jackson´s Five "That´s how love is" é uma das atrações do novo cd "I want you back! Unreleased masters", compilação com material do grupo que sairá em novembro. Em 12 outubro, será lançado novo single de Michael Jackson.

Ouça a música no Território Eldorado

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja o repertório completo:

1. “Medley: I want you back/ABC/The love you save (alternate version)"

2. “That’s how love is”

3. “Listen I’ll tell you how”

4. “Man’s temptation”

5. “Never can say goodbye (alternate version)”

6. “Love comes in different flavors”

7. “ABC (alternate version)”

8. “Love call”

9. “Buttercup”

10. “Lucky day”

11. “I’ll try you’ll try (Maybe we’ll all get by)”

12. “Dancing machine (alternate version)”