Música inédita de Michael Jackson circula na internet

Os fãs de Michael Jackson podem curtir uma canção inédita do cantor, "Another Day", um faixa produzida por ele e Lenny Kravitz e que começou a ser divulgada indevidamente neste fim de semana pela internet.

Segundo informam nesta segunda-feira, 4, os meios de imprensa americanos, em alguns sites é possível escutar cerca de dois minutos da gravação, e da qual o próprio Kravitz falou publicamente em junho, após a morte de Jackson.

Em carta publicada no site "Spinner", Kravitz disse que trabalhar nesta produção com Jackson foi "a experiência mais alucinante que teve em um estúdio". "Ele foi muito divertido e passamos rindo o tempo todo", escreveu Kravitz.

"Another Day" é a segunda produção que chega à internet depois da morte do artista, pois poucos dias antes do estreia do documentário "This is it", imagens do filme também foram divulgadas na rede.