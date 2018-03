Música de Justin Bieber com Mariah Carey é divulgada na internet

SÃO PAULO - Menos de uma semana antes do lançamento de álbum de natal de Justin Bieber, vazaram na internet duas parcerias do disco Under the Mistletoe. As canções inéditas gravadas com Mariah Carry e Busta Rhymes foram divulgadas pela imprensa norte-americana nesta sexta-feira, 28, e não é possível afirmar se se tratam das gravações originais. O cantor não comentou o vazamento.

A faixa All I Want For Christimas Is You, remix de música lançada por Mariah Carey nos anos 90, tem a participação da própria cantora.

Na música com Busta Rhymes, Drummer Boy, Justin Bieber toca bateria e faz rap.

O disco Mistletoe será lançado no próximo dia 31. Justin Bieber já lançou um videoclipe com a primeira música de trabalho do CD, Under The Mistletoe, que em oito dias teve mais de 20 milhões de acessos no Youtube.