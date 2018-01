Música de Joey Ramone em apresentação do Windows Vista Durante a apresentação para a imprensa do sistema operacional Windows Vista, o primeiro grande lançamento da Microsoft desde o Windows XP, em 2001, a empresa de Bill Gates trouxe em seu vídeo promocional uma curiosa versão de What a Wonderful World. O intérprete da vez: Joey Ramone. Sim, a bela letra da canção de Louis Armstrong transformada em punk rock. A primeira vez que What a Wonderful World de Joey Ramone saiu em CD foi em 2002, na coletânea Christmas Spirit...In My House. Antes dos trabalhos solos, o cantor e compositor integrava a banda de rock Ramones, que surgiu em 1976 e chegou ao fim em 1996. A versão criada pelo astro saiu em muitas outras coletâneas. Vale a pena conferir. O videoclipe está disponível no site de vídeos YouTube. De acordo com a assessoria de imprensa da Microsoft, a música, também usada na abertura do evento internacional de apresentação do Windows Vista, não foi escolhida por nenhum motivo em especial. Em 1995, o hit que acompanhou a divulgação do novo programa da empresa foi Start Me Up, dos Rolling Stones, escolha muito comentada na ocasião do lançamento.